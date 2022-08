Mercoledì 31 agosto 2022 - 17:44

Per affrontare il caro energia ci sarà un nuovo decreto, serve tempo per trovare le risorse

Non entreranno in un emendamento al decreto aiuti-bis

CONDIVIDI SU:





















Roma, 31 ago. (askanews) – Le nuove misure del governo per affrontare il caro-energia saranno inserite in un provvedimento autonomo che sarà poi convertito in legge dal prossimo Parlamento. E’ quanto riferiscono fonti parlamentari che trovano conferma dall’esecutivo.Definitivamente tramontata quindi l’ipotesi che potessero entrare come emendamenti del governo al decreto aiuti bis, all’esame del Senato. Non c’è tempo per una ricognizione completa delle risorse a disposizione per finanziare gli interventi, tra definizione del gettito della tassa sugli extraprofitti e calcolo delle maggiori entrate di luglio-agosto.Il testo dovrà infatti essere chiuso in commissione Finanze e Bilancio di Palazzo Madama nella mattinata di martedì prossimo per andare in aula nel pomeriggio e quindi passare alla Camera senza modifiche.Fgl/Int14