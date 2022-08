Mercoledì 31 agosto 2022 - 13:49

Gorbaciov, Ciambetti (Veneto): quella visita a Venezia

Il ricordo del Presidente Consiglio Regionale

Venezia, 31 ago. (askanews) – “Come Presidente del Consiglio regionale del Veneto non posso non ricordare la visita che Mikhail Gorbaciov fece a Venezia nel settembre del 1993 accolto anche dal Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Umberto Carraro. Come ambasciatore italiano del Patto dei Sindaci per l’Ambiente e l’Energia devo anche ricordare con decisione il ruolo che l’ex leader sovietico e premio Nobel per la Pace aveva assunto nel campo delle politiche di difesa dell’ambiente e lotta all’inquinamento”. Così il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, ricorda la figura dell’ultimo segretario generale del Pcus, Mikhail Gorbaciov.