Mercoledì 31 agosto 2022 - 12:25

Berlusconi: garantiremo (agli anziani) il dentista gratis per chi non se lo può permettere

"Lavoreremo con le Regioni per dimezzare le liste d'attesa sanità"

Roma, 31 ago. (askanews) – “Parliamo allora dei nostri anziani e delle persone più deboli. Non basta aumentare le pensioni.Dobbiamo assicurare anche a chi non è abbiente una buona qualità della vita. Per questo, quando saremo al governo, garantiremo cure gratuite per chi non può permettersi di pagare il dentista e lavoreremo con le Regioni per dimezzare le liste d’attesa per gli esami e gli interventi sanitari, che oggi sono troppo lunghe”.Così il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, nella quotidiana pillola elettorale sui social.“Se sei d’accordo, se credi anche tu che sia necessario aiutare questi miei coetanei, il 25 settembre devi andare a votare e devi votare Forza Italia”, aggiunge.Bla/Int14