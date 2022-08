Martedì 30 agosto 2022 - 17:49

Energia, Mazzeo: destra pensa a gas russo, da Pd vere proposte

"L'aumento dei prezzi va fermato subito"

Firenze, 30 ago. (askanews) – “La destra, dopo aver fatto cadere il Governo Draghi, oggi lo incalza a prendere iniziative urgenti contro il caro bollette. Quanta ipocrisia! Questa destra sui temi della transizione ecologica non ha nulla da dire, se non ritenere fondamentale il gas russo, consegnandoci al ricatto di Putin”. Così, in un post su Facebook, il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo.“L’aumento del prezzo dell’energia -continua Mazzeo- va fermato subito. Un’emergenza nazionale, da affrontare con proposte concrete e non con gli slogan. Ecco quelle avanzate dal Partito Democratico: tetto massimo europeo al prezzo del gas, raddoppio del credito di imposta per coprire l’aumento dei costi sostenuto dalle imprese, già da giugno di quest’anno: dal 25 al 50% per le aziende energivore, dal 15 al 30% per tutte le altre, tetto al prezzo delle bollette, per un anno per famiglie e imprese. Ps. il caro bollette colpisce anche la sanità regionale, si stimano 116 milioni in più di costi, prevedere aiuti concreti in questo campo vuol dire liberare risorse che potremmo utilizzare per ridurre liste d’attesa e offrire servire migliori ai cittadini. Bisogna agire subito!”, conclude Mazzeo.