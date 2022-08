Martedì 30 agosto 2022 - 15:29

Anziano aggredito a Milano, Pd: Fontana chieda sgombero abusivi

No giustificazioni a mancato intervento di Palazzo Lombardia e Aler

Milano, 30 ago. (askanews) – “La solidarietà all’anziano aggredito in via Salomone a Milano è certamente positiva, ma da sola non basta. Visto che i responsabili dell’aggressione, come testimonia la vittima stessa, sono occupanti abusivi di una casa Aler sta alla Regione attivarsi per sgomberarli al più presto”. Lo ha scritto in una nota la consigliera regionale lombarda del Pd Carmela Rozza, rivolgendosi al presidente della Regione Attilio Fontana, che ha espresso la sua solidarietà all’anziano aggredito in via Salomone a Milano.“Non esiste nessuna giustificazione al mancato intervento di Palazzo Lombardia e di Aler, che hanno la responsabilità di quanto accade in questi stabili. Fontana si attivi e chieda lo sgombero dei delinquenti che occupano l’edificio al Tavolo per gli sgomberi programmati che si riunisce ogni settimana in prefettura dove le proprietà possono indicare i soggetti da sgomberare, tavolo a cui siedono, Aler, Mm, Regione, Comune di Milano e forze dell’ordine” ha aggiunto.