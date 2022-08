Lunedì 29 agosto 2022 - 12:25

Salvini: risolviamo il problema delle bollette copiando la Francia

"Lì c'è il tetto del 4% ai rincari, serve il consenso di tutti"

Milano, 29 ago. (askanews) – “Chi perde tempo a polemizzare non aiuta l’Italia, risolviamo il problema delle bollette copiando la Francia”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a Reggio Calabria, proponendo un tetto del 4% ai rincari come fatto in Francia.“Almeno su questo firmiamo una proposta comune, in Francia c’è un tetto al 4%, copiamo il modello francese, se la politica vuole continuare a essere seria su questo serve un intervento con il consenso di tutti” ha ribadito Salvini.“Dividiamoci su altro” come su immigrati e legge Fornero, ha continuato Salvini ripetendo la sua proposta di un armistizio elettorale immediato sul tema energia, “però la bolletta della luce e del gas non è di destra o di sinistra, rischiamo di perdere milioni di posti di lavoro” ha concluso.Asa/Int14