Lunedì 29 agosto 2022 - 15:00

Elezioni, Renzi: in Lombardia faremo meglio di risultato nazionale

Sarà sicuramente migliore di quello visto nei primi giorni

Milano, 29 ago. (askanews) – “Secondo me in Lombardia andiamo meglio del dato nazionale, il nostro obiettivo è arrivare a un risultato che ci permetta di non avere Meloni presidente del Consiglio, ma avere Draghi, penso riusciremo a ottenerlo”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, durante la presentazione delle liste del terzo polo per le elezioni del 25 settembre. “Sarà sicuramente un dato migliore di quello che abbiamo visto nei primi giorni” ha aggiunto.