Lunedì 29 agosto 2022 - 17:26

Elezioni, Conte (M5s): prossimo fine settimana sarò a Napoli

Qui abbiamo costruito percorso per risolvere problemi

Napoli, 29 ago. (askanews) – “Il prossimo fine settimana sarò a Napoli per parlare con la gente, per parlare dei problemi di Napoli e di tutta la Campania”. Ad annunciarlo il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, intervenuto in collegamento video alla presentazione delle liste del M5s a Napoli. I problemi di “Napoli non li abbiamo risolti di colpo ma abbiamo costruito un percorso per farlo – ha aggiunto l’ex presidente del Consiglio – Napoli deve essere una priorità l’agenda sociale e noi possiamo farlo perché noi facciamo la politica con la P maiuscola”.