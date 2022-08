Lunedì 29 agosto 2022 - 16:45

Autonomia, Fico: fermamente contrari a quella che vuole qualcuno

Come Movimento non l'accetteremo mai, non fa bene né al Nord né al Sud

Napoli, 29 ago. (askanews) – “Siamo fermamente contrari all’autonomia differenziata, così come la vuole qualcuno. Siamo contrari perché dà sempre di più a chi ha di più e toglie a chi ha di meno”. Queste le parole del presidente della Camera, Roberto Fico, a Napoli per la presentazione delle liste cittadine del Movimento 5 stelle .“Sento parlare di autonomia differenziata, ma – ha spiegato la terza carica dello Stato – così come la vuole fare qualcuno a noi non sta bene. Non l’accetteremo, siamo contrari. Quest’autonomia non fa bene né al Nord né al Sud. Come Movimento non lo accetteremo mai. L’ascensore sociale, da troppo tempo, è morto. Autonomia per noi significa combattere le diseguaglianze sociali, quindi, così come qualcuno la considera – ha concluso Fico – a noi non sta bene”.