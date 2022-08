Sabato 27 agosto 2022 - 13:27

Meno soldi alla Sanità per darli allo sport (l’idea del leghista Mastrangelo)

La proposta dell'ex pallavolista candidato. Reazioni Pd e Azione

Roma, 27 ago. (askanews) – “Bisogna investire di più nello sport, togliendo magari qualcosa alla sanità”. Lo ha detto Luigi Mastrangelo, ex pallavolista e candidato della Lega alle prossime elezioni, in un’intervista a The Breakfast Club, su Radio Capital. “Non dico di togliere tutto alla sanità, ma qualcosina – ha aggiunto – si può dedicare allo sport, visto che nello sport viene stanziato sempre molto poco e nella sanità tantissimo. Se è vero, come diciamo da sempre, che lo sport fa bene e ci fa stare meglio, perché dobbiamo aver bisogno di prendere una medicina se possiamo star bene semplicemente facendo sport. Siamo tutti bravi a dire che lo sport è salute, poi però ci dedichiamo poco tempo. Lo sport deve diventare un elemento essenziale della nostra quotidianità, dovremmo essere bravi a ritagliarci un’oretta al giorno da dedicare al movimento”. “Penso soprattutto ai giovani: la sedentarietà aumenta, si stanno allontanando dallo sport, e questa lontananza si riflette sul futuro di tutte le nostre squadre, dal calcio alla pallavolo, in tutto lo sport italiano. Per ritornare a vincere bisognerà iniziare da subito a riavvicinare i giovani, a partire dallo sport di base, e investire”, ha dichiarato.“Mastrangelo sostiene che si possono tagliare fondi alla salute ‘che sono tantissimi’. Non ci sorprende visto che fa parte del partito responsabile del disastro in Lombardia dove il governo di destra ha annullato la medicina territoriale depauperando tutti i presidi sanitari. Un disastro sotto gli occhi di tutti e dove niente si sta facendo sui medici di base. Sconcertante”. Così ha commentato su Facebook la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi. Dal canto suo, Calenda: “La proposta della Lega è meno soldi alla sanità. In Italia ci sono liste d’attesa di mesi per una tac e una visita oncologica. Mancano 50.000 medici e altrettanti infermieri. Per noi invece ogni euro in più del bilancio pubblico andrà a istruzione e sanità”. Il leader di Azione lo ha scritto su Twitter.Bac/Int2