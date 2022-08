Venerdì 26 agosto 2022 - 15:20

Pnrr, De Luca: con aumento prezzi rischio blocco dei cantieri

Bisogna rivedere le gare bandite

Napoli, 26 ago. (askanews) – “A breve avremo un ulteriore problema, ed è quello che riguarda l’aumento del prezzo delle materie prime che rischia di bloccare il Pnrr e i cantieri”. A dirlo è il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, durante la consueta diretta Facebook del venerdì. “Cioè saremo obbligati nei prossimi giorni a rivedere anche le basi dal punto di vista finanziario per le gare che sono state bandite e rischiamo di non avere la partecipazione delle imprese anche per opere di manutenzione ordinaria. Ormai le imprese – evidenzia il governatore – cominciano a fare i conti con l’aumento del prezzo delle materie prime”.“Nei prossimi giorni saremo obbligati a rivedere le basi elementari per le gare bandite, rischiamo che non partecipino le imprese. Siamo alla vigilia di gare importanti per nuovi ospedali e impianti di compostaggio, dobbiamo rivedere i capitolati di gara, impegnare risorse non previste”, conclude De Luca.