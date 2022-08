Giovedì 25 agosto 2022 - 18:48

Energia, Fratoianni: valutare impatto rigassificatore Piombino

Bene proposta Romano (Pd), verificare rischi per l'ambiente

Roma, 25 ago. (askanews) – “La proposta del Pd avanzata dall’onorevole Romano di reintrodurre la Valutazione di Impatto Ambientale per l’ipotesi di un rigassificatore galleggiante all’interno del porto di Piombino è da valutare e accogliere positivamente”. Lo afferma in una nota il segretario di Sinistra italiana Nicola Fratoianni.“Poichè sul territorio – prosegue il capolista dell’alleanza Verdi-Si in Toscana – sono molti i partiti dalla Lega al M5S a FdI al Pd che sono contrari alla nave all’interno della città toscana, non sarà difficile trovare una soluzione in tempi rapidi che permetta tale procedura, prima di ogni decisione”.“Così come anche il ministro uscente Cingolani e il presidente della Regione Toscana possono contribuire, nell’interesse della collettività, affinché questa sia la strada – conclude Fratoianni – per verificare effettivamente rischi e problemi all’ambiente”.