Mercoledì 24 agosto 2022 - 20:12

Prete (Unioncamere): autonomie valore fondamentale per democrazia

Alcune materie devono essere affrontate solo a livello nazionale

Rimini, 24 ago. (askanews) – “La valorizzazione delle autonomie è un valore fondamentale per una concezione piena di democrazia”. E il percorso verso l’autonomia differenziata può consentire di fare un passo in più in questa direzione. Però “alcune materie non possono che essere affrontate adeguatamente solo a livello nazionale”. Lo ha detto il presidente di Unioncamere, Andrea Prete, nel suo intervento al convegno “La Repubblica delle autonomie” organizzato al Meeting di Rimini.“Molte materie – ha spiegato Prete – non possono che essere affrontate adeguatamente solo a livello nazionale: la lotta ai cambiamenti climatici, la sicurezza nazionale, le grandi infrastrutture, il tema dell’energia e degli approvvigionamenti energetici, la lotta alle epidemie e la tutela della salute, solo per stare su alcuni temi caldi di questi ultimi anni. Sarebbe un grave errore se si pensasse di decentrarli”. Riguardo alle Camere di commercio – ha ricordato il presidente – la Corte costituzionale ha ribadito la necessità di omogeneità e uniformità nazionale per una serie di compiti attribuiti, uno su tutti il registro delle imprese.L’autonomia deve servire a ridurre le disuguaglianze e non far crescere i divari di tutti i generi, inclusi quelli territoriali. “Ricordo che in Italia non c’è solo un problema Nord-Sud, ma anche disuguaglianze di sviluppo all’interno delle stesse regioni” ha aggiunto il presidente di Unioncamere, citando dati di una analisi del Centro studi Tagliacarne, nella quale emerge tra l’altro che il valore aggiunto della Lombardia è pari a 3,1 volte quello della Campania e l’indice dell’Emilia-Romagna è 3,6 volte quello dell’Abruzzo.“Le autonomie – ha concluso – servono per rendere più semplice la vita di cittadini e imprese, per aumentare le opportunità ad essi destinate, per riempire di contenuto il senso di cittadinanza di ciascuno”.