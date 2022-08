Mercoledì 24 agosto 2022 - 20:33

Pnrr, Fedriga: è da cambiare, oggi sono altre le priorità

No 300 milioni a Cinecittà, meglio alle imprese

Rimini, 24 ago. (askanews) – “Ho una visione mia, c’è un paese un po’ particolare perché abbiamo ideologizzato la pandemia con chi sosteneva che non c’era e chi che andava chiuso tutto per sempre”. Così Massimiliano Fedriga, presidente della conferenza delle Regioni e governatore del Friuli Venezia Giulia, in un dibattito al Meeting di Rimini. “Stiamo riuscendo a ideologizzare il Pnrr, tra chi dice che è una fede inviolabile e chi lo vuole buttare nel cestino”. “Io penso – dice – che ci sia il buonsenso e che il Pnrr sia stato grande conquista, ma la situazione del Paese è cambiata rispetto a quando è stato scritto”. Di qui la proposta di “Negoziare con l’Europa una modifica al Pnrr” perché “le priorità oggi sono diverse da quando è stato scritto. Oggi la priorità non sono 300 milioni a Cinecittà, ma forse è meglio dare quei soldi alle imprese per come far fronte al caro energia”.