Mercoledì 24 agosto 2022 - 12:23

Peluso (Fdi): caro gas e caro energia, bisogna intervenire subito

Ad ottobre sarà tardi

Roma, 24 ago. (askanews) – “Siamo al fianco delle imprese per combattere la grave emergenza economica determinata dal caro bollette del gas e dell’energia elettrica, che rischia di mettere in ginocchio l’intero settore e di abbattersi sulle famiglie con il conseguente aumento dei prezzi dei beni alimentari primari e della povertà. Il Governo deve intervenire ora, a ottobre sarà già tardi per migliaia di piccole imprese e per le famiglie”. E’ quanto afferma la vice responsabile delle politiche per il Sud di Fratelli d’Italia, Gabriella Peluso, candidata al Senato nel collegio plurinominale di Napoli, dell’area metropolitana e Comuni del salernitano.“Raccogliamo l’appello lanciato dalle imprese della Campania, che producono conserve di pomodoro, come la Fiammante e La Carmela, dall’Associazione Nazionale Industriali Conserve Alimentari Vegetali (Anicav) e dalla Unione dei Panificatori della Campania , e sollecitiamo il Governo ad intervenire tempestivamente con misure economiche a sostegno delle imprese e le Autorità per l’energia e per la concorrenza a bloccare le speculazioni in atto”, sottolinea Peluso.“Occorrono contributi economici straordinari ed urgenti per consentire alle imprese di pagare le bollette del gas e dell’energia elettrica, che sono praticamente quadruplicate, e che l’Unione Europea intervenga urgentemente per fissare un tetto massimo al prezzo del gas – aggiunge Peluso -, inoltre, bisogna far emergere, bloccare e sanzionare le speculazioni che sono del tutto evidenti se si analizzano i dati sugli utili delle aziende di gas ed energia, i quali evidenziano una forte disparità tra i prezzi sostenuti, a monte, per l’acquisto, e quelli applicati a valle agli utenti”.