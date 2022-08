Martedì 23 agosto 2022 - 13:08

Letta: la strategia di Putin è strangolare l’Europa, subito un tetto al prezzo dell’energia

Il segreatrio Pd al Meeting di Rimini: "Evitare che la guerra di Putin metta in ginocchio la nostra economia"

Rimini, 23 ago. (askanews) – “Bisogna evitare che la guerra di Putin metta in ginocchio nostra economia”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta che propone di introdurre “prezzi amministrati per l’energia da subito per 12 mesi e raddoppiare il credito di imposta per le imprese per il periodo che va da giugno a settembre”.“Oggi la più grande sfida del nostro paese è evitare il collasso dei costi dell’energia – ha detto Letta al Meeting di Rimini -. E io mi concentrerò su questo. L’Italia deve intervenire con un tetto al prezzo dell’energia nel nostro paese”.“Dobbiamo intervenire perché ci sia per dodici mesi prezzi amministrati in Italia e un tetto al prezzo del gas e del’energia, perché questo è l’unico modo per frenare la crescita delle bollette. Dobbiamo intervenire con un intervento di legge, si può fare, non rompe il sistema, perché se lo si fa subito ha effetto immediato”, ha detto Enrico Letta intervenendo al meeting di Rimini al dibattito “Nella diversità, per il bene comune”. “Oggi l’energia elettrica sia di fonti fossili sia energia vengono accoppiate – ha proseguito Letta – Ma il prezzo marginale è dato dal fossile che è esploso e porta su anche il prezzo del mercato. Questo crea una stortura del mercato e delle bollette insostenibili”. Quindi, “dobbiamo fare un’eccezione alle regole, perché quando il prezzo del gas e dell’energia elettrica super del 1100 per cento vuol dire che le regole sono saltate. E la regola che dobbiamo far saltare è quella del mercato dell’energia elettrica in Italia”.“La nostra proposta – ha aggiunto il segretario del pd – intervenire subito: prezzi amministrati su una soglia più bassa dell’attuale per aiutare le famiglie e soprattutto le imprese. su una soglia molto più bassa dell’attuale. Se non faremo così nostro sistema salta. La strategia di Putin è strangolare Europa”.Pat/Ssa/Mda/Int14