Martedì 23 agosto 2022 - 14:01

Energia, Giani: nave a Piombino per ridurre dipendenza gas da Russia

"Non vedo altre soluzioni"

Firenze, 23 ago. (askanews) – “L’Italia deve ridurre la dipendenza dal gas russo. La guerra peggiora sempre e anche sul gas, nella stessa Russia, si sta creando una sorta di autarchia Dobbiamo essere pronti a fare in un altro modo e, onestamente, non vedo altre soluzioni se non accelerare quelle che, come Piombino, possono dare una risposta in tempi brevi”. Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, rispondendo ai giornalisti a Firenze. “Sono stato colui che è riuscito a strappare il fatto che Piombino veda la nave in porto solo per tre anni, visto che poi sarà costruita al largo una piattaforma off-shore”.