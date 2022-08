Martedì 23 agosto 2022 - 17:09

Chinnici resta in campo per le Regionali in Sicilia. Il Pd: grazie, Conte eviti falsità

"Nelle nostre liste non ci sono persone sottoposte a procedimenti penali"

CONDIVIDI SU:





















Roma, 23 ago. (askanews) – “Siamo molto grati a Caterina Chinnici, che ha accolto il nostro invito a continuare a rappresentare il volto della Sicilia migliore e a guidare l’unico schieramento in grado di sconfiggere la peggiore destra. Quanto alle affermazioni di questa mattina di Giuseppe Conte, gli chiediamo perlomeno di evitare, dopo aver tradito patto coi siciliani ratificato da oltre 30mila elettori alle primarie, di dire falsità. Nelle liste del Partito democratico per le elezioni regionali non ci saranno persone sottoposte a procedimenti penali”. Lo riferiscono fonti del Nazareno.Bac/Int14