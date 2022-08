Martedì 23 agosto 2022 - 17:46

Campania: candidata Azione ed i post filo Putin, scoppia il caso

Calenda si scusa: errore nostro non aver verificato i post

Napoli, 23 ago. (askanews) – “Ma quanto dà fastidio una candidatura di una persona della società civile? Tutti schierati contro una donna. Ma che bravi. Non ho scheletri nell’armadio ed è un gran difetto. La mia trasparenza strumentalizzata con frasi estrapolate dai contesti in cui sono state scritte”. Così Stefania Modestino D’Angelo, candidata nel collegio di Campania 2 come capolista al Senato di Azione-Italia Viva, affida ai social la sua difesa, dopo che in alcuni suoi post su Facebook sono emerse idee non in linea con quelle dei due partiti con la quale è candidata. Per la donna, insegnante e giornalista impegnata nel sociale a Caserta, “Il gioco che nascondono è fin troppo chiaro, una operazione di censura alla persona scavando nel mio profilo. Ma quanta attenzione, ringrazio tutti per l’attenzione – continua – Andrò avanti con la forza dei tantissimi amici che mi sostengono rafforzata da questa onda di antidemocrazia e dallo stalkeraggio che da stamattina è attivo contro di me”. Negli ultimi mesi sono state molteplici le prese di posizione social sulle politiche europee e l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, oltre ad apprezzamenti al presidente bieolorusso Aleksandr Lukashenko: “Bravo Lukashenko…sta facendo quello che l’Europa non è stata capace o non ha voluto fare per compiacere Biden”. Inoltre sono diversi gli elogi anche agli interventi televisivi di Alessandro Orsini e Donatella di Cesare.La polemica è scoppiata dopo che il giornalista Massimiliano Coccia ha pubblicato tweet con screenshot di alcuni post incriminati della D’Angelo. Le esternazioni social della professoressa non sono piaciuti a Carlo Calenda, che su Twitter ha specificato: “La signora in questione è stata segnalata dal territorio, è un’insegnante e giornalista impegnata nel sociale a Caserta. Errore nostro – risponde Calenda – non aver verificato i post sulla politica estera. Me ne assumo la responsabilità. Stiamo gestendo la cosa”. Intanto la professoressa, evidenzia che “sono convintamente atlantista e europeista e che condanno appieno l’invasione dell’Ucraina da parte di Putin non solo come pacifista, ma perché sono convinta che sia essenziale il valore della indipendenza dei popoli e degli Stati”, poi aggiunge che sia “utile alla democrazia la pluralità di pensiero e il diritto di esprimerlo liberamente senza censure. Devo, doverosamente, chiarire che capziosamente sono stati strumentalizzati alcuni miei post. Sono una sostenitrice del pensiero critico che deriva dalla mia formazione crociana e devo proprio a questo tipo di formazione la capacità di critica in un determinato contesto”, conclude.