Lunedì 22 agosto 2022 - 18:30

Pnrr, Acquaroli: dobbiamo costruire una visione futura di Paese

E' giunto il momento di superare il divario tra vari territori

Rimini, 22 ago. (askanews) – Le risorse del Pnrr sono una grande occasione per “costruire una visione di Paese che poi sia sentita propria” da tutte le regioni. E’ il momento migliore per superare i divari tra i vari territori, “unire l’Italia” e “metterla in condizione di essere competitiva e di poter guardare con ottimismo il futuro”. Lo ha detto il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, al Meeting di Rimini.“Davanti a una montagna così importante di risorse – ha detto Acquaroli – credo che sia fondamentale riuscire a costruire una visione di Paese che poi sia sentita propria. Chi ha fatto l’amministratore locale sa che un’opera pubblica o un intervento puntuale non genera consenso, anzi a volte crea l’effetto del dissenso perché sembra accontentare ma scontentarne tanti altri. Spero che riusciamo a utilizzare questa opportunità mettendoci anche in condizione di capire che cosa vuole diventare l’Italia e l’Europa, cosa deve fare per restare competitiva”.“Solo innescando questo ragionamento e non guardando egoisticamente al consenso immediato – secondo il governatore delle Marche – riusciamo a costruire uno strumento che genera attenzione, partecipazione e successo dello strumento stesso. All’inverso rischiamo di accontentare tanti italiani che singolarmente godono di un’opportunità personale o comunque limitata ma non andiamo a costruire una visione o qualcosa che diventa determinante per la competitività del paese”.Ancora oggi “c’è un divario tra Est e Ovest, tra Nord e Sud della Penisola. Ognuno vive territori che seppur limitrofi vivono a velocità diverse. E’ giunto il momento – per Acquaroli – di unire l’Italia e di metterla tutta in condizioni di essere competitiva e di poter guardare con ottimismo il futuro”.