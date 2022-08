Lunedì 22 agosto 2022 - 15:04

Elezioni, Toti: lavoro, famiglia e scuola al centro nostro programma

In Liguria lo stiamo già facendo con aiuti concreti

Roma, 22 ago. (askanews) – “Lavoro, famiglia e scuola: tre temi che vanno messi al centro delle politiche di governo per cambiare davvero il Paese. In Liguria lo stiamo già facendo, con aiuti concreti per i cittadini. Dai bonus per chi assume nel turismo, settore trainante dell’economia nostra regione, a quelli per chi dà un lavoro a chi non ce l’ha, aiutandoci a combattere la disoccupazione”. Lo afferma in una nota Giovanni Toti, di Noi moderati.“Ed ancora – continua – la grande rivoluzione della formazione professionale: dal nostro Salone orientamenti, che indirizza i giovani nel mondo dello studio e del lavoro ed è diventato un modello a livello nazionale, fino alle accademie e ai corsi di formazione professionale mirati alle esigenze delle nostre imprese, che si sono trasformati in veri posti di lavoro per oltre l’80 per cento dei nostri ragazzi. In Liguria siamo attenti ai bisogni delle famiglie: da anni finanziamo bonus badanti, baby sitter e caregiver per aiutare i genitori a conciliare il lavoro con l’accudimento di figli, genitori anziani o familiari con disabilità, senza dover rinunciare alla propria occupazione. Tante buone pratiche che fanno parte di quel modello Liguria che vogliamo portare a Roma. Niente più slogan o promesse irraggiungibili, ma tanti progetti che abbiamo già dimostrato di saper realizzare sul campo. Noi moderati ci siamo”.