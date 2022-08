Lunedì 22 agosto 2022 - 13:06

Amato: comportamenti non sobri da scienziati in tv durante pandemia

Sembrava di avere davanti tribuna politica, questo riduce credibilità

CONDIVIDI SU:





















Roma, 22 ago. (askanews) – Solo la scienza ha gli strumenti per dirci come affrontare il cambiamento climatico, “è un po’ come la pandemia: ma dalla scienza mi aspetto comportamenti più sobri e distaccati perché allora, a volte sentivi parlare scienziati e pensavi di avere davanti la tribuna politica, questo non può accadere perché riduce la credibilità della scienza”. Lo ha detto il presidente della Corte costituzionale, Giuliano Amato, nel suo intervento al Meeting di Rimini sul tema democrazia e verità.“La scienza non può essere un monolite, procede anche per errore – ha sottolineato – ma ci deve essere la dignità di chi tiene tutto questo al riparo del proprio lavoro e si tiene lontano dalle tribune. Dobbiamo tantissimo alla la scienza, ci deve indicare la strada ma in quel tantissimo ci deve essere anche la consapevolezza delle tante persone che devono avere fiducia in quello che ci ha detto”.