Lunedì 22 agosto 2022 - 12:55

Amato: chi rifiuta cure per omeopatia è nel falso e nell’ingiusto

"Le verità derivano da quelle che risultano da scienza e conoscenza"

Roma, 22 ago. (askanews) – “Le verità derivano da quelle che risultano da scienza e conoscenza. Negarle ed entrare nel falso è per ciò stesso non giusto”. Lo ha detto il presidente della Corte costituzionale, Giuliano Amato, nel suo intervento al Meeting di Rimini sul tema democrazia e verità.“Un brevissimo esempio concreto: due genitori – ha spiegato – che si sono convinti o si sono fatti convincere che solo la medicina omeopatica può curare il loro bambino o la loro bambina, in questo momento malato, e rifiutano le cure da altri proposte, stanno facendo il male della loro creatura perché sono nel falso e sono nell’ingiusto, perché avere seguito il falso li ha portati a una decisione ingiusta verso la loro creatura”.