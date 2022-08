Domenica 21 agosto 2022 - 20:37

Elezioni, Costa e Scajola capilista Noi Moderati in Liguria

Roma, 21 ago. (askanews) – Saranno Andrea Costa e Marco Scajola i capilista di “Noi Moderati” in Liguria, rispettivamente nei collegi proporzionali della Camera e del Senato.“Costa – si legge in una nota – già consigliere regionale in Liguria, da sottosegretario alla sanità nell’ultimo Governo Draghi ha lavorato in prima linea nella lotta al Covid e per la grande campagna vaccinale, dando un contributo prezioso per il Paese in questi due anni di pandemia. Marco Scajola è al terzo mandato in consiglio regionale della Liguria e al secondo nella giunta Toti, riconfermato con il record di preferenze assoluto a livello regionale. Da assessore all’urbanistica sta portando avanti con impegno un grande lavoro per cambiare il volto della regione, riqualificando interi quartieri degradati e abitazioni, soprattutto per le famiglie liguri più in difficoltà”.