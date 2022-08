Sabato 20 agosto 2022 - 17:41

Elezioni, card. Zuppi: sarebbe stato buon senso evitarle

Ora si affrontino con senso responsabilità per stabilità Paese

Rimini, 20 ago. (askanews) – “Ritengo che sarebbe stato buon senso evitare” di andare alle urne il 25 settembre ma “non è andata così, e adesso le elezioni ci sono. Le si affronti, con senso di responsabilità, per dare stabilità al Paese”. Lo ha detto il presidente della Cei, card. Matteo Zuppi, in un’anticipazione dell’intervista al Sussidiario.net, prima della sua partecipazione al Meeting di Rimini.“E’ vero, siamo in un momento complicatissimo, fatto di vecchi conguagli e nuove crisi – ha aggiunto Zuppi -. Abbiamo 6 milioni di poveri che con l’inflazione potrebbero aumentare. Proprio per questo occorre che la politica faccia la politica”. Cioè “non viva di visioni condominiali, provi ad avere una visione generale complessiva alta, di grande idealità e rivolta al futuro, consapevole dell’interesse nazionale. Oggi serve molta competenza, determinazione, visione. E umiltà”.