Targa deturpata, Favero (Pd): memoria Anselmi è patrimonio costituzionale

Partigiana e deputata veneta a 41 anni

Roma, 19 ago. (askanews) – “La svastica a Torino sulla targa in ricordo di Tina Anselmi, partigiana e politica trevigiana, è un atto ignobile che non scalfisce certo la forza ancora viva del suo impegno politico per la democrazia italiana, i diritti delle donne, la salute, il Veneto. Tina Anselmi fu la prima donna a ricoprire il ruolo di Ministro della Sanità e fu eletta la prima volta alla Camera nel 1968 nel Collegio Venezia-Treviso all’età di 41 anni. Una ‘madre della Repubblica’ il cui esempio guida ancora oggi la comunità politica del mio territorio”. Lo ha affermato Matteo Favero del Pd Veneto.