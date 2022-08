Venerdì 19 agosto 2022 - 10:30

Sileri: Crisanti in politica? Tecnici possono essere valori aggiunti

"Ma lo facciano per un periodo e rimangano ancorati alla scienza"

Milano, 19 ago. (askanews) – “La politica attiva deve essere un periodo di transizione. La cosa importante è che quando un tecnico decida di entrare in politica rimanga sempre ancorato alla scienza. Auguro in bocca al lupo a tutti i colleghi che decideranno di entrare in politica, mettendo in campo la propria esperienza a livello tecnico. Credo che possano essere dei valori aggiunti”. E’ quanto ha dichiarato a Radio Cusano Campus il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, rispondendo ad una domanda sulla candidatura del microbiologo Andrea Crisanti nelle liste del Partito Democratico alle prossime elezioni politiche.