Venerdì 19 agosto 2022 - 11:46

Pd,Letta:mio obiettivo è essere primo partito votato dai giovani

"L'Italia non ha futuro se non ha i giovani nel motore"

Milano, 19 ago. (askanews) – “L’obiettivo che mi sono dato fin dall’inizio del mio lavoro di segretario nazionale del partito democratico è stato quello di portare il pd al centro dell’attenzione dei giovani e di riportare il partito democratico ad essere il primo partito votato dai giovani”. Lo ha detto Enrico Letta durante la conferenza stampa di presentazione dei candidati e delle azioni proposte dal Pd nell’ambito del piano Giovani del governo. “Pensiamo che se l’Italia non ha i giovani nel motore l’Italia non ha futuro. Questo è il senso dell’impegno che ci siamo presi e del mio impegno personale da segretario del partito democratico”.Letta ha sottolineato che nel lavoro svolto per il Piano giovani presentato oggi “non si parla di giovani in modo paternalistico da parte di esperti” ma che sono “i giovani stessi protagonisti di questo lavoro”.Alla conferenza stampa hanno partecipato i capilista del proporzionale under 35 proposti da Letta e approvati dalla direzione tra cui Caterina Cerroni, candidata alla Camera nel collegio plurinominale del Molise; Chiara Gribaudo, candidata alla Camera nel collegio plurinominale Piemonte 2; Raffaele La Regina, candidato alla Camera nel collegio plurinominale della Basilicata; Silvia Roggiani, candidata alla Camera nel collegio plurinominale Lombardia 1; Marco Sarracino, candidato alla Camera nel collegio plurinominale Napoli 2; Rachele Scarpa, candidata alla Camera nel collegio plurinominale di Venezia-Treviso-Belluno ed Elly Schlein, candidata alla Camera nel collegio plurinominale Emilia-Romagna 2.