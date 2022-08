Venerdì 19 agosto 2022 - 09:13

Pd,il capolista in Basilicata La Regina: mi scuso per post su Israele

Il giovane front ruynner under 35: "mai messa in discussione la legittimità dello Stato ebraico. Solo meme satirico"

CONDIVIDI SU:





















Roma, 19 ago. (askanews) – “Il Giornale di oggi mi accusa di negare l’esistenza dello Stato di Israele, richiamando un meme che distrattamente e superficialmente ho rilanciato in un gruppo privato. Si trattava insomma di satira, non di una posizione politica. Un gesto comunque sbagliato, per cui chiedo scusa. Ma voglio essere chiaro, non ho mai messo in dubbio la legittimità dello Stato di Israele, né in passato né mai, né il suo diritto a esistere”. Lo dichiara Raffaele La Regina, capolista under 35 del Pd nel proporzionale in Basilicata a proposoito di un suo post del 2020 su Facebook poi rimosso. “In cosa credete di più: legittimità dello Stato di Israele, alieni o al mollicato di Mauairedd? E perche´ proprio al mollicato?”, si legge nel post ripubblicato oggi dal quotidiano “Il Giornale”.