Venerdì 19 agosto 2022 - 14:15

Medvedev, Di Maio a Salvini: su Russia ti ha rassicurato Putin?

Il ministro degli Esteri: "sei complice, tuoi contatti con Russia sono evidenti"

CONDIVIDI SU:





















Roma, 19 ago. (askanews) – “È stato Putin a dirti che non ci saranno influenze russe sulle nostre elezioni? I tuoi contatti con la Russia sono evidenti”. Lo dichiara riviolgendosi direttamente al segretario della Lega Matteo Salvini, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, capo politico della lista “Impegno Civico”.“Penso – afferma Di Maio- a quando volevi farti pagare il viaggio a Mosca in rubli dall’ambasciata russa in Italia, oppure a quando i tuoi uomini avevano contatti con esponenti russi, come abbiamo letto nei giorni scorsi in un’inchiesta giornalistica de La Stampa, discutendo delle possibili dimissioni dei ministri leghisti. Il rischio c’è, e le continue ingerenze nella politica italiana degli esponenti russi lo confermano”.“La tua timidezza nel prendere le distanze dalle gravi minacce di esponenti russi ti rende complice di queste ingerenze”, conclude.