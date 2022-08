Venerdì 19 agosto 2022 - 13:04

Flat tax, Salvini: al lavoro per proposta graduale e definitiva

Sarà sostenibile, costo pari a quanto ci costa il reddito di cittadinanza

Roma, 19 ago. (askanews) – “Stiamo preparando una proposta concreta e definitiva di flat tax, di taglio delle tasse. Il costo e’ sostanzialmente identico a quello del reddito di cittadinanza: i soldi dunque ci sono. E’ possibile non tutto per tutti subito, evidentemente. Ma già oggi una flat tax al 15%aiuta 2 milioni di lavoratrici e lavoratori con partita Iva. Il progetto della Lega è di estendere questa tassa ad altri lavoratori autonomi e nei prossimi mesi anche a dipendenti, ai pensionati e famiglie”. Lo ha assicurato il segretario della Lega Matteo Salvini, incontrando i giornalisti dopo aver donato il sangue in un centro Avis di Milano.“Noi – ha sottolineato Salvini- stiamo preparando una proposta concreta e definitiva di flat tax e di taglio delle tasse. Manca poco piu’ di un mese al voto e noi ci stiamo concentrando sulle priorita’ per gli italiani che sono pagare meno tasse e avere bollette della luce e del gas bloccate. A sinistra invece si occupano di fascismo, di razzismo, di Russia e di litigi interni”.“Gli italiani – ha concluso- il 25 settembre potranno scegliere fra una sinistra che propone una tassa patrimoniale su risparmi e casa ed una Lega e un centrodestra che offrono un’idea concreta, possibile e giusta di riduzione delle tasse per lavoratori dipendenti e autonomi. Lascio ad altri polemiche, minacce e insulti”.