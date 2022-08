Venerdì 19 agosto 2022 - 12:24

Caso Ruberti, Letta: doverose le rinunce sue e di De Angelis

Non devo aggiungere altro

Milano, 19 ago. (askanews) – Il ritiro della candidatura dell’ex assessore regionale nel Lazio ed ex europarlamentare del Pd Francesco De Angelis, candidato alla Camera a Roma e le dimissioni presentate da Albino Ruberti, capo di gabinetto del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, sono “entrambe scelte giuste e doverose. L’ho detto sin da stamattina. Non credo di dover aggiungere altro”. Lo ha detto il leader del Pd Enrico Letta, che ha replicato in una conferenza stampa a una domanda sulla vicenda svelata dalla pubblicazione di un video sul sito del Foglio in cui il capo di gabinetto del sindaco della Capitale appare protagonista di minacce di morte.Mda/Int2