Giovedì 18 agosto 2022

Renzi: alle elezioni la scelta sarà fra Draghi o Meloni premier

Sul reddito di cittadinanza con Calenda abbiamo valutazioni diverse

Roma, 18 ago. (askanews) – “Io dico che a scegliere dovranno essere gli italiani. Per me dopo le elezioni a palazzo Chigi deve restare Mario Draghi e non Giorgia Meloni. Draghi è per me il più adatto a fare l’interesse del Paese in questo frangente nazionale e internazionale. Il meglio per il Paese è che il Governo lo guidi Draghi, non Meloni. Poi decideranno gli italiani”.Ospite di Radio 24 a Mattino 24 poco prima della conferenza stampa in cui Carlo Calenda presenta il programma comune di Azione e Italia Viva, Matteo Renzi spiega che “è solo il governo Draghi quello a cui ho detto che potremo dare i nostri voti”.“Non vorrete farmi spoilerare la conferenza stampa fra poco di Calenda – aveva detto poco prima Renzi- e farmi litigare per questo con lui. Cosa che in passato – ha ironizzato- non ci è riuscito difficile fare…” Poi ha aggiunto che “bisogna smetterla con la dimensione personale, caratteriale polemica e stare sui contenuti”. Così come “evitereri di parlare di serenità fra me e Letta perchè si sprecherebbero le battute”. Detto questo, “noi abbiamo proposto una commissione d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza pandemia per capire chi ha rubato come e quando, è una proposta che vorrei tutti gli altri rispondessero. Che ne pensa il Pd? E la domanda vale anche a destra”.“Rispetto alla pandemia – sfida Renzi all’indirizzo del Nazareno- possiamo dire che l’arrivo di Draghi contro Conte, quello di Figliuolo contro Arcuri e la scelta della loro svolta rispetto al modello Conte-Speranza che chiamavano i soldati russi è stato un passo avanti? Per me lo è stata. E rivendico di averla favorita”.Poi,parlando del reddito di cittadinanza, Renzi dice che “con Calenda condiviadiamo il fatto che il reddito di cittadinanza è una misura che non ha funzionato. Sulle conseguenze di questo però io sono più tranchant. Per lui si può modificare e migliorare. Io non lo penso”.Parlando dell’annuncio fatto da Di Maio, Renzi dice che “vederlo annunciare dal balcone di palazzo Chigi l’abolizione della povertà – ha detto Renzi- è stata una pagina indecorosa. Come lo è stata vederlo salire lo scalone del Nazareno per un collegio…”.Tor/Int13