Pd, Silvia Costa-Titti Di Salvo: poche donne Roma in Parlamento

"Siamo stupite, ampliare la loro rappresentanza"

Roma, 18 ago. (askanews) – “Mi auguro che a Roma si ampli la rappresentanza femminile in Parlamento e che alle candidate già confermate si aggiunga la decisione di Patrizia Prestipino, parlamentare uscente e molto radicata nel territorio, anche per la sua importante esperienza di presidente di Municipio, e di impegno per la scuola. Mi rendo conto che la battaglia sarà difficile in un collegio che si è molto ampliato perché ora comprende anche Ostia, però spero che Patrizia accetti lo stesso di candidarsi: la conosco come una donna combattiva e generosa. E mi auguro che possa contare sulla solidarietà delle donne del Pd romane. In bocca al lupo alle nostre candidate di Roma e Lazio!”. Lo dichiara Silvia Costa, del coordinamento nazionale delle donne democratiche, esprimendo “stupore” e invitando “tutte le donne del Pd ad una maggiore solidarietà”.Le fa eco Titti Di Salvo, presidente del IX Municipio di Roma, che conferma come non solo da parte sua ma anche nel territorio ci sia “grande stupore e molti interrogativi” sulla collocazione a rischio di Patrizia Prestipino in un collegio divenuto veramente molto ampio poiché ora comprende anche Ostia e Pomezia. Sono certa – prosegue Titti Di Salvo – che conoscendo la sua serietà, la sua determinazione e il suo radicamento territoriale, Patrizia accetterà comunque questa difficile sfida elettorale. Come ha fatto anche Monica Cirinnà. Noi donne Pd siamo con loro. Forza!”.