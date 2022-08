Giovedì 18 agosto 2022 - 09:04

Pantelleria, Schifani: scene tristi, riprovevoli e ricorrenti

Il candidato presidente Sicilia del centrodestra: va incrementata prevenzione a dolo umano

Roma, 18 ago. (askanews) – “In queste ore difficili, siamo grati a tutti coloro che stanno mettendo in campo uno sforzo enorme per arginare il terribile incendio a Pantelleria. E’ un triste, riprovevole e ricorrente scenario che si ripete ogni anno, ai danni dei cittadini, dei turisti e di un’isola meravigliosa”. Lo dichiara l’ ex presidente del Senato Renato Schifani, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Sicilia.“Ora – afferma- la priorità è superare l’emergenza, ma subito dopo occorrerà lavorare per aumentare le forme di prevenzione nei confronti del dolo umano e incrementare la vigilanza del territorio, perché patrimoni naturali come quello di Pantelleria non possono più subire simili scempi”.