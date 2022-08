Mercoledì 17 agosto 2022 - 14:44

Salvini: risse e sbarchi, Sicilia sotto assedio per disastri Pd-5S

"Il 25 settembre credo che i cittadini volteranno finalmente pagina"

Roma, 17 ago. (askanews) – “Rissa a colpi di spranghe e bastoni nel centro di accoglienza per minori in pieno centro ad Agrigento, oltre a sbarchi continui e violenze. La Sicilia è sotto pressione da Messina ad Agrigento: il 25 settembre credo che i cittadini volteranno finalmente pagina dopo i disastri di Pd e 5stelle”. Lo dice in una nota il leader della Lega, Matteo Salvini, commentando le ultime notizie di cronaca relative all’immigrazione in Sicilia: il maxi sbarco a Roccella con il trasferimento di 250 immigrati a Messina e la maxi rissa nel centro per minori di Agrigento.