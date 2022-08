Mercoledì 17 agosto 2022 - 09:21

Renzi: sfida divertente fra me Berlusconi,duello a Milano centro

Il leader Iv capolista Terzo Polo e il leader Fi di Forza Italia nella quota proporzionale: si conteranno preferenze

Roma, 17 ago. (askanews) – Sfida elettorale il 25 settembre a Milano centro “molto divertente e utile per i cittadini”, a detta di Matteo Renzi, fra lo stesso leader di Italia Viva che guiderà la lista per la proporzionale del Terzo Polo creato con Calenda e il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi che guiderà invece quella del suo partito. Si vedrà hi avrà più preferenze.“L’importante – ha detto Renzi preannunciando il duello a No Stop News su Radio Rtl 102.5 – è che il confronto sia civile e pacato. E che ci si rispetti. Io lo farò con Berlusconi e con ogni altrio avversario”. Tanto più, ha sottolineato Renzi che ” da quando abbiamo rotto al Nazareno non ci siamo più visti” e dunque “sono sette anni che non ci vediamo”.