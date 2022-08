Mercoledì 17 agosto 2022 - 09:45

Centrodestra, Toti: candidatiNoi moderati anche in collegi uninominali

"Ma sono sicuro che i seggi li guadagneremo col proporzionale"

Genova, 17 ago. (askanews) – “Sono sicuro che i nostri seggi li guadagneremo con la quota proporzionale perché Noi Moderati supererà abbondantemente il 3%. D’altra parte quando parliamo di moderati non parliamo di persone un po’ flosce come talvolta caricaturalmente si vogliono rappresentare: noi siamo una forza tranquilla ma ben determinata a dare governabilità a questo Paese. E’ chiaro che avremo, come tutte le forze della coalizione, alcuni collegi uninominali”. Lo ha detto a Omnibus su La7 il presidente della Regione Liguria e di Italia al Centro, Giovanni Toti.“Questa legge molto barocca che è stata costruita nella passata legislatura – ha sottolineato Toti – ci costringe a votare con un sistema che a me non piace un granché perché non consente ai cittadini di scegliere chi li rappresenterà e dà un potere molto determinante alle segreterie politiche. Però così è e quindi – ha concluso il leader di Italia al Centro – ce la facciamo andar bene: noi siamo moderati e quindi siamo pragmatici”.