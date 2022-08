Martedì 16 agosto 2022 - 12:10

Zaia: Regioni chiedono copertura disavanzo Sanità

Un miliardo e mezzo per la Regione Veneto

Venezia, 16 ago. (askanews) – “Siamo nel limbo governativo, speriamo che si formi immediatamente dopo le elezioni un governo col quale confrontarci. Tra i primi temi, oltre all’autonomia, c’è il buco di disavanzo nelle spese sanitarie che come Regioni dobbiamo affrontare”. Così Luca Zaia, residente del Veneto. “Noi in veneto abbiamo speso oltre un miliardo e mezzo per far fronte al covid. C’è la necessità che si riconosca questa difficoltà da parte del Governo”.