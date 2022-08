Martedì 16 agosto 2022 - 12:16

Veneto, Zaia: varato bilancio rigoroso, il 13esimo senza tasse

"Sarà approvato tra fine ottobre e inizio novembre"

Venezia, 16 ago. (askanews) – “Come Giunta del Veneto abbiamo varato oggi un Bilancio rigoroso, risultato di una situazione non facile, post covid che ci ha massacrati. Speriamo di approvarlo in Consiglio regionale tra fine ottobre e inizio novembre”. Così Luca Zaia, presidente del Veneto. “Siamo preoccupati per l’autunno che arriverà, si pensi solo agli aumentati costi dell’energia, a partire dal pellet” ha aggiunto Zaia, ricordando che “stiamo vivendo in un’economia di guerra. Zaia ha tenuto a sottolineare che si tratta anche di “un bilancio tax free” e “questo è il 13° bilancio senza tassazione”.