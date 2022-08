Martedì 16 agosto 2022 - 14:04

Presidenzialismo, Renzi: non condivido l’allarme del Pd

"Meloni e Salvini pericolo per l'economia non per la democrazia"

CONDIVIDI SU:





















Roma, 16 ago. (askanews) – “Non condivido l’allarme per l’elezione diretta. Salvini e Meloni non sono un pericolo per la democrazia: sono invece un pericolo per l’economia. Il presidenzialismo non fa perdere la vostra libertà, la loro strategia economica invece fa perdere i vostri risparmi”. Lo dichiara via social il segretario di Italia Viva, Matteo Renzi.