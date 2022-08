Martedì 16 agosto 2022 - 13:58

Presidenzialismo, Meloni: necessario per spregiudicatezza Pd

"Non rispetta i risultati elettorali, rende instabile il sistema parlamentare"

CONDIVIDI SU:





















Roma, 16 ago. (askanews) – “È il Pd ad aver reso necessaria la riforma presidenziale. Anche una Repubblica parlamentare può essere stabile, se i partiti rispettano il responso delle urne. Non è così però in Italia, a causa della spregiudicatezza del Pd. Per questo serve il presidenzialismo”. Lo dichiara via Twitter la presidente Fdi Giorgia Meloni.