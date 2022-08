Martedì 16 agosto 2022 - 17:51

Pd, Zingaretti: con tutta la passione apriamo a grande battaglia

"Candidato alla Camera a Lazio 1"

Milano, 16 ago. (askanews) – “Candidato alla Camera a Lazio 1. Ora con tutta la passione possibile apriamo insieme una grande battaglia. Per un futuro di opportunità e non di paure. Prima le persone”. Lo scrive il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti in un tweet.