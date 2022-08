Martedì 16 agosto 2022 - 15:23

Pd, Rossomanno capolista Senato in Piemonte: “un onore”

"Campagna difficile, si parte. Ringrazio tutti"

Roma, 16 ago. (askanews) – “Ieri sera la Direzione nazionale ha votato le liste del Partito Democratico per le prossime elezioni politiche. Per me è un onore essere capolista del mio partito al Senato nel collegio Piemonte 1. Voglio ringraziare tutte e tutti coloro che hanno proposto la mia ricandidatura dal territorio e il segretario regionale Paolo Furia per il difficile e complesso lavoro di queste settimane. Ora si parte per una campagna elettorale appassionante con i nostri temi, a partire da lavoro e giustizia sociale, da una non più rinviabile conversione ecologica socialmente sostenibile e i diritti, da una legge contro l’omofobia allo ius scholae. Poi i temi della giustizia, con la piena attuazione delle riforme Cartabia per ridurre i tempi dei processi, perché una giustizia lenta non tutela i diritti in modo uguale. E una urgente riforma dell’ordinamento penitenziario. Un tema forse scomodo, ma il vero garantismo si vede anche da questo. Si parte da qui, buon viaggio a tutte e tutti noi”. Lo scrive su Facebook la vicepresidente del Senato e responsabile giustizia e diritti del Pd, Anna Rossomando.