Martedì 16 agosto 2022 - 10:19

Pd, Franceschini capolista a Napoli in Senato:ne sono orgoglioso

Il ministro twitta foto Vesuvio e golfo: " da sempre e per sempre capitale cultura"

Roma, 16 ago. (askanews) – “Un orgoglio essere il capolista del Pd a Napoli. Cercherò di essere la voce al Senato di questa terra straordinaria, di questa città unica al mondo, da sempre e per sempre Capitale della Cultura. Dalla parte di Napoli”. Lo dichiara via Twitter il ministro Pd della Cultura Dario Franceschini, postando una foto del golfo di Napoli con Vesuvio in evidenza.