Sabato 13 agosto 2022

Sicilia,Siracusano:bene unità c.destra,Schifani figura di valore

"Adesso andiamo a vincere"

Roma, 13 ago. (askanews) – “È estremamente positivo il fatto che il centrodestra in Sicilia abbia trovato la quadra, esprimendo un candidato unitario per la presidenza della Regione. Renato Schifani, ex presidente del Senato e dirigente politico di lungo corso, è una personalità prestigiosa e di valore. Un ringraziamento al coordinatore regionale Gianfranco Miccichè per il delicato lavoro di sintesi fatto in queste settimane. Adesso andiamo a vincere, confermando il centrodestra alla guida della Regione Siciliana”. Così Matilde Siracusano, deputata siciliana di Forza Italia.