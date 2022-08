Sabato 13 agosto 2022 - 13:29

Renato Schifani accetta la candidatura alla presidenza della Regione

Ringrazio Berlusconi Miccihcè Tajani Fi e i nostri alleati

Roma, 13 ago. (askanews) – “Sono onorato e commosso dalle parole di Gianfranco Miccichè che mi indica come candidato di Forza Italia alla presidenza della Regione siciliana. Un profondo e sincero ringraziamento va al Presidente Berlusconi, al coordinatore nazionale Antonio Tajani e alla classe dirigente del mio partito che ha voluto questo mio impegno. Ringrazio inoltre tutti gli alleati della coalizione per il sostegno e la fiducia dimostratami. Lavorerò senza sosta per il bene e la crescita della mia terra, sempre nel rispetto delle varie sensibilità dei partiti della coalizione e della sua unità”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Renato Schifani, ex presidente del Senato, indicato dal centrodestra come candidato alla presidenza della Regione Sicilia alle elezioni del 25 settembre.Tor/Int13