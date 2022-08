Sabato 13 agosto 2022 - 07:00

Prodi: autogoal grave di Berlusconi, Mattarella è molto amato

Italiani dimostreranno nel voto aver compreso quanto democrazia è a rischio con questa destra

Roma, 13 ago. (askanews) – “Le affermazioni di Berlusconi confermano quanto alto sia il rischio cui è esposta la democrazia italiana in caso vittoria di questa destra. Ma sono certo che gli italiani ne terranno conto al momento del voto. Si tratta di un grave errore politico, perché non è attaccando il presidente della Repubblica che si attraggono consensi. Al contrario, Mattarella è molto amato dal Paese”. Lo ha dichiarato l’ex premier Romano Prodi, fondatore dell’Ulivo ed presidente della Commissione Ue, in un colloquio con la Repubblica. Che glissa sulla propria indicazione di voto il 25 Settembre: “ne parlerò più avanti”, rinvia Prodi.