Sabato 13 agosto 2022 - 12:46

Piero Angela, Mattarella: scompare un grande italiano

Ha segnato storia tv promuovendo cultura e scienza in fasce sempre più ampie di popolazione

Roma, 13 ago. (askanews) – “Provo grande dolore per la morte di Piero Angela, intellettuale raffinato, giornalista e scrittore che ha segnato in misura indimenticabile la storia della televisione in Italia, avvicinando fasce sempre più ampie di pubblico al mondo della cultura e della scienza, promuovendone la diffusione in modo autorevole e coinvolgente. Esprimo le mie condoglianze più sentite e la mia vicinanza alla sua famiglia, sottolineando che scompare un grande italiano cui la Repubblica è riconoscente”. Lo dichiara il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.Nell’Aprile del 2021 Mattarella conferì a Piero Angela il riconoscimento di Cavaliere di Gran Croce della Repubblica italiana.