Sabato 13 agosto 2022 - 13:18

Piero Angela, ìDraghi:Italia profondamente grata a un suo maestro

Suo impegno civile per diffondere cultura e contro pseudoscienze fondamentali per il bene comune

CONDIVIDI SU:





















Roma, 13 ago. (askanews) – “Piero Angela è stato maestro della divulgazione scientifica, capace di entrare nelle case di generazioni di italiani con intelligenza, garbo, simpatia. Le sue trasmissioni e i suoi saggi hanno reso la scienza e il metodo scientifico chiari e fruibili da tutti. Il suo impegno civile contro le pseudoscienze è stato un presidio fondamentale per il bene comune, ha reso l’Italia un Paese migliore. Piero Angela è stato un grande italiano, capace di unire il Paese come pochi. Ai suoi cari, le condoglianze del Governo e mie personali”. Lo dichiara il Presidente del Consiglio Mario Draghi in un messaggio di cordoglio per la morte di Piero Angela.